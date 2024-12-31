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لبنان

وفاة طفلة جرّاء الرصاص الطائش في وادي خالد

Lebanon 24
31-12-2024 | 18:50
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توفيت الطفلة السورية "س.ش" جرّاء إطلاق الرصاص الطائش إحتفاءً بالسنة الجديدة في وادي خالد في عكار.
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