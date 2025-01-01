وزير الجيوش الفرنسي من الجنوب: نبذل ما في وسعنا لضمان صمود "وقف النار"

حذر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، من هشاشة وقف إطلاق النار في الجنوب، مع إحصاء لجنة الإشرافة الخماسية 300 خرق، مشيراً إلى أن زيارته نقطة انطلاق للتخطيط للأيام المتبقية من مهلة الـ 60 يوماً.

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وقال لوكورنو، خلال زيارته قاعدة لـ"اليونيفيل" في بلدة دير كيفا الجنوبية، إن "هذه الآلية الفرنسية - الأميركية أحصت عملياً 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام"، مضيفاً: "نحن في منتصف الطريق في إطار وقف إطلاق النار هذا، مع نتائج أولى تم تسجيلها، خصوصاً في القدرة على احتواء النزاع وضمان الأمن".

وأعلن لوكورنو أن زيارته هي "نقطة انطلاق (تتيح) التخطيط للأيام الـ 26 المتبقية من وقف لإطلاق النار ندرك أنه هش، ويتطلب في شكل حتمي إرادة من الجانبين"، مشيراً إلى أن "لهذا السبب نبذل ما في وسعنا لضمان صمود وقف النار".

وذكر لوكورنو أن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، "ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله (...) وحيث هي القوات الإسرائيلية".

ويزور لوكورنو لبنان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وقد التقيا أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون. واجتمع الوزيران الفرنسيان اليوم بقائد قطاع جنوب نهر الليطاني في الجيش اللبناني العميد ادغار لاوندس ، قبل أن ينتقلا إلى بلدة دير كيفا لتمضية ليلة رأس السنة الميلادية مع عناصر الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل".

بدوره، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تفقد عشية رأس السنة عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيّاً ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية، في تدوينة نشرتها صفحة الجيش على "أكس": "نطوي عاماً حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عاماً جديداً نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".

وقال: "لعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يومياً أنهم على قدر ثقة قيادتهم، كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحديات كبيرة، فكونوا مستعدّين لها، أنتم حماة الأمل والمستقبل".