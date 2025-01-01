أوّل مناظرة رئاسيّة في لبنان

يستعدّ لبنان لتنظيم أوّل مناظرة رئاسيّة في تاريخه في 6 كانون الثّاني 2025، قبل ثلاثة أيّام من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهوريّة.

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وتقود مبادرة "مناظرة" هذه الخطوة تحت شعار "لبنان يقرّر"، وستعتمد أعلى معايير الشفافيّة، العدالة والشموليّة.



ويدير المناظرة الإعلامي زافين قيومجيان، ويفترض أن تشمل جميع المرشّحين المدعوّين الذين قبلوا المشاركة، وسيجيب كلّ منهم على أسئلة موحّدة في إطار زمني مدّته 99 ثانية، بالإضافة إلى فرص إضافيّة للإجابة على أسئلة الجمهور.

يقول مدير مبادرة مناظرة في لبنان وتونس بول أبي إسحاق لـ "نداء الوطن": "الفكرة انطلقت من تونس في العام 2019، وكانت التجربة الأولى في العالم العربي ككل. والآن نبدأ في لبنان. وخرج بالمبادرة بالعباس بن كريدة مؤسس مبادرة "مناظرة" لطرح مساحة آمنة للتعبير عن المناخ العام، وإنشاء منصة تضم الجميع، وهي جمعية معروفة للمناظرات".



يضيف أبي إسحاق: "تم إرسال الدعوة الى سبع عشرة شخصية، طُرحت أسماؤهم لانتخابات الرئاسة في لبنان، بينهم إبراهيم كنعان، زياد بارود، سليمان فرنجية، سمير جعجع، فريد هيكل الخازن، ألفرد رياشي وسواهم، ثمة تعاون بعد أن اتصلنا بهم. وبعثنا اليهم برسائل رسمية. ولمسنا حتى الآن أن هناك تجاوباً. وسنعلن في الثاني من كانون الثاني المقبل عن الأسماء المشاركة. وسيكون هناك بث موحد على عدد من القنوات اللبنانية في السادس من كانون الثاني القادم".