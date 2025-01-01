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لبنان

توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!

Lebanon 24
01-01-2025 | 02:53
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالتوقعات التي تم إطلاقها عن "حزب الله" ليلة رأس السنة الجديدة 2025.
على صعيد ميشال حايك، فقد قال إن "كادراً من كوادر حزب الله سيتحدث عن أمور لا نعرفها"، وقال: "سنشهد انكشافاً دموياً لانفجار البيجر، وحزب الله قرب الليطاني سيرمم نفسه تحت وفوق الأرض".
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وذكر حايك أن رئيس وحدة التنسيق والإرتباط وفيق صفا "سيظهر بصورة جديدة"، مشيراً إلى أنَّ "اسم وصورة محمد رعد على الشاشات"، وأردف: "حزب الله علناً، سيتم تصفية من قام بفعل الخيانة".
وختم: "حزب الله لا يموت له ميت".
وفي وقتٍ سابق، كانت خبيرة الأبراج الإعلامية ماغي فرح قد توقعت أن يتحول "حزب الله" إلى "حزب سياسي"، مشيراً إلى أنه سيتم سحب سلاحٍ منه.
 
 
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