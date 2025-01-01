كيف تحقق النجاح في حياتك؟ نصائح لبداية عام جديد

مع بداية عام جديد، يتجه البعض لحصر أخطاء السنة الماضية، والتفكير في كل الأشياء التي قد حدثت، لعيش سنة جديدة حافلة بالإنجازات، ما يتطلب قبل الغوص في خطط العام المقبل التفكير جيدا في ما حدث خلال العام الماضي، من خلال وضع أهداف تساعدك على العيش بشكل أفضل. لذلك نهتم بالتخطيط للعام الجديد واستقبال السنة الجديدة بروح إيجابية وطاقة قوية لتحقيق الأهداف والعمل على تصحيح المسار أو استكماله.

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يبحث الأفراد اليوم عن الوسائل والطرق الفعالة التي تساعدهم على بداية مشرقة لعامٍ جديد. فمنذ قليل طُوينا الصفحة الأخيرة من عام 2024 بكل ما حمله من مصاعب، مبتدئين سنة جديدة نحاول فيها أن نقدم لأنفسنا ولمحيطنا أفضل المرجو.

أطلق الرومان اسم January على الشهر الأول من العام الجديد، كناية عن اسم إله المداخل والبدايات Janus، ليشيروا إلى أن هذا الشهر هو فاتحة وبوابة جديدة لعام جديد.

فكيف يجب أن تبدأ السنة الجديدة 2025؟ إليك هذه النصائح

إخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري آية سليمان قالت أنه مع بداية العام الجديد، ينبغي التخلص من الأفكار السلبية والأشخاص الذي يعيقونك عن تحقيق أهدافك. ومن الضروري أن تتخلص من النقد المبالغ فيه للذات، والخوف من آراء الآخرين.

وأوضحت سليمان أنه يجب التحدث مع نفسك وتقبل كل الأخطاء التي وقعت فيها، وتذكر أن الوقت قصير، فكن لطيفّا مع نفسك ولا تقسو عليها وعليك أن تبدأ كل يوم في التخطيط من جديد.

وقالت "إبدأ سنة 2025 بتجربة جديدة، حاول أن تخوض مغامرة كنت تتمناها أو تعلّم مهارة جديدة، التجارب الجديدة هي أكثر ما يمنحك الطاقة لبدايات جديدة هذا العام".

وأفادت سليمان بأنها تنصح بالإقلاع عن اختلاق الأعذار. وتوصي بأن يسعى الشخص ويجتهد لكي يصبح من الفائزين بدلًا من التكاسل والبحث عن مبررات لا تقدم ولا تؤخر. وترى أن الشكوى من المشاكل ليس إلا مجرد مضيعة للوقت وإهدار للطاقة.

وتابعت بأنه "يساعد تحديد الأهداف والأولويات على تحويل الأفكار إلى إنجازات، ويتطلب ذلك التركيز على رهانات العام الجديد، ويشمل ذلك اكتساب مهارات ومعارف جديدة، والتطلع إلى الترقية في العمل، أو إنشاء مشروع خاص".

وقالت "ضع خطة مالية للعام الجديد، تساعدك على الادخار وتحقيق استقرارك المالي، من خلال تحديد ميزانية شهرية، بالإضافة لتخصيص جزء من دخلك للأهداف المستقبلية".

وأكدت سليمان أنه لتحسين الحالة النفسية يجب تحسين الحالة الصحية، وعليك تفحص صحتك في مواعيد منتظمة، ويُعد دخول العام الجديد فرصة لمراجعة الوضع الصحي. و إن لم تكن من ممارسي الرياضة عليك أن تبدأ، حتى لو اقتصرت ممارستك للرياضة على التمارين المنزلية البسيطة.

وتابعت "حدّد أسوأ عادات لديك يجب أن تتخلص منها في العام الجديد، وانظر في عاداتك اليومية مثل الطعام والنوم، إضافة إلى العادات الاجتماعية السيئة التي تريد التخلص منها مثل تفويت المواعيد أو التقصير مع المقربين".

وختمنت حديثها بالقول "إن التركيز على الجوانب السلبية من الحياة يهدر العمر، لذا يجب على المرء أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في كل ما يمر به وما يدور حوله، وبدلاً من الانتظار حتى تحقق الهدف الكبير، احتفل بكل خطوة صغيرة تقربك منه. وحاول أن تتخذ قرارا صارما بالقيام بتغيير واحد مهم على الأقل خلال العام الجديد".

القواعد الواجب اتباعها عند التخطيط للعام الجديد:

رصد نقاط القوة ونقاط الضعف.

وضع أهداف بطريقة مدروسة، بعيداً عن العشوائية.

اختصر من الأهداف في حال كانت الأهداف كبيرة.

تقسيم الهدف الكبير إلى أهداف قصيرة المدى لتحقيق الإنجاز.



نصائح ثمينة لنجاح التخطيط للسنة الجديدة:

الاستمرار ومتابعة الخطة والتقييم.

خطط لنفسك قبل أن يخطط لك الآخرون.

لا تقارن نفسك بالآخرين سواء الأقل منك أو الأعلى منك.

الكتمان، إذا كانت ثمة أهداف كبيرة ضعها ضمن مخططك ولكن لا تعلن عنها إلا بعد إتمامها.

التعديل على الخطط في حال وجود معوقات، تعديل بعض الأهداف أو التعامل بعقلية أخرى مع بعضها.

التيقن أن الحياة عبارة عن تجارب.