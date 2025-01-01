إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس انتشاراً مكثفاً لعناصر حزب الله الذين توزعوا في مختلف الاحياء مع توزيع مركبات وآليات عليها "أجهزة إنارة".

وتحدثت المعلومات عن أنّ عناصر الحزب أقاموا حواجز ثابتة وأخرى متنقلة، فيما عملوا على توزيع عناصر ضمن الطرقات الفرعية خصوصاً تلك المحيطة بالمرافق الأساسية والعامة.