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لبنان
عمرها 64 عاماً... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة هل تعرفون شيئًا عنها؟
Lebanon 24
01-01-2025
|
04:04
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة فيوليت ناجي الحدّاد (من مواليد عام 1961، لبنانيّة) التي غادرت منزلها الكائن في بلدة مجدليّا – شارع مار الياس حوالَي السّاعة 6:30 من تاريخ 30-12-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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