أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون

كانت لافتة تصريحات الرئيس السابق ميشال عون في مقابلته الاخيرة التي اجراها قبل ايام غير قناة "او تي في" اذ عبر عن رفضه الكامل لوجود سلاح "حزب الله" وطالب بتسليمه للدولة.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات عون احدثت بلبلة داخل "التيار" خصوصا وان قسما لا بأس به من قيادة "التيار" لا يزال تؤيد "حزب الله" وسلاحه ويعبّر عن ذلك علنا امام وسائل الإعلام.

وترى المصادر ان عددا من القياديين والناشطين الحزبيين اعربوا بشكل علني عن انزعاجهم من كلام عون، معتبرين ان خطاب نائب رئيس" التيار"ناجي حايك استطاع ان يسيطر على"التيار" بشكل كامل.