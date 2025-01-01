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لبنان

قصف يطال منطقة لبنانية.. ماذا استهدفت إسرائيل؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2025 | 05:26
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان.

وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رصد جنود من الجيش الإسرائيلي عناصر تابعة لحزب الله تقوم بنقل أسلحة إلى شاحنة قريبة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
 
 
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