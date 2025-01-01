قصف يطال منطقة لبنانية.. ماذا استهدفت إسرائيل؟ (فيديو)

#فيديو 🔴 رصد جيش الدفاع يوم أمس عناصر حزب الله الإرهابي وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة. في عملية رصد واستهداف سريعة تمت مهاجمة المركبة ومستودع الأسلحة من الجو لإزالة التهديد.



🔸جيش الدفاع يبقى ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين… pic.twitter.com/9yjO5QPERL