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لبنان

تقريرٌ يكشف.. ماذا قرّرت إسرائيل بشأن لبنان؟

Lebanon 24
01-01-2025 | 05:36
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في جنوب لبنان، بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية.
 
وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية.
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بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان.
 
ويأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، خلال زيارته - برفقه وزير خارجية بلاده - أعضاء الكتيبة الفرنسية المشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في بلدة ديركيفا جنوبي لبنان، إن وقف النار في لبنان يؤتي ثماره، كما دعا للحفاظ على الاتفاق.
 
وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت في وقتٍ سابق عن أنّ الجيش الإسرائيليّ قد يمدّد فترة بقائه في جنوب لبنان لما بعد مرحلة الـ60 يوماً، زاعمة أن هذا التمديد سببه البطء في انتشار الجيش اللبناني ضمن منطقة جنوب الليطاني.
 

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