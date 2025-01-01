Advertisement

لبنان

مرشحون يفاخرون: "ضامنينا بالجيبة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-01-2025 | 05:45
A-
A+

Doc-P-1299980-638713334759695956.jpg
Doc-P-1299980-638713334759695956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني، وبالتوازي مع المشاورات والاهتمامات الغربية والعربية بهذا الاستحقاق، يبزر الكثير من المرشحين الجديين وغير الجديين لهذا المنصب.
Advertisement
 
وتؤكد مصادر مطلعة ان اللافت هو ثقة اكثر من مرشح بفكرة فوزه بالمعركة الرئاسية، اذ يعبر هؤلاء المرشحين عن ثقتهم بأن الامور "صارت على نهاياتها وان الرئاسة محسومة".
 
 
وتعتقد المصادر ان معظم من يتحدثون بثقة عن وصولهم الى قصر بعبدا، تبدو حظوظهم معدومة وهذا دليل واضح على حجم الوهم الذي تعيشه بعض الشخصيات السياسية في لبنان.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2025-01-01
10:00 | 2025-01-01
09:10 | 2025-01-01
09:00 | 2025-01-01
08:30 | 2025-01-01
08:01 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24