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لبنان

لين حسين فاضل غادرت منزل ذويها ولم تَعُد.. وقوى الأمن عمّمت صورتها

Lebanon 24
01-01-2025 | 06:27
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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر لين حسين فاضل (من مواليد عام 2007، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج البراجنة / شارع طلعة ثانوية البنات/ بناية زعيتر حوالَي السّاعة 21،00 من تاريخ 30-12-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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