في صيدا.. حاولَ إحراق "شجرة الميلاد" وهذا ما حلّ به

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الفلسطيني "إ. د." على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع اشارة ايليا في صيدا.

وعلى الأثر، جرى تحويل الموقوف إلى فرع المعلومات في بيروت للتوسّع في التحقيق معه.