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لبنان
بيانٌ من الصليب الأحمر.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
01-01-2025
|
06:46
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نشر الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، بياناً سرد فيه عدد المهمات التي نفذها خلال ليلة رأس السنة الجديدة.
وقال البيان إن الصليب الأحمر وضع
جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية، لا سيما في المناطق الجنوبية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 900 مسعف ومسعفة وحوالى 250 سيارة إسعاف وفريق مختص بالبحث والإنقاذ.
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وتابع: "بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من الصليب الأحمر من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الثلثاء 31 كانون الأول 2024 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025 ما مجموعه 332 حالة إنسانية موزعة كما يلي:
- 17 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد.
- 2 جريحان نتيجة إشكالات
- 11 حالة سكر وتقيؤ وإعياء
- 17 حالة قلب
- 5 حالات إحياء قلبي رئوي
- 10 حالات حروق واختناق
- 180 مهمة طارئة متنوعة
- 78 مهمة اسعاف عادية
- 11 نداء ملغى.
كذلك، بلغ عدد حوادث السير المبلغ عنها لغرف عمليات الصليب الأحمر 16 حادثاً.
مع هذا، واكب مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760".
وختم البيان بالقول: "لا تزال طواقم الصليب الأحمر اللبناني مستمرة في أداء مهماتها الإنسانية وفي تلبية النداءات حيث تدعو الحاجة على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما في المناطق الحدودية الجنوبية، على رقم الطوارئ المجاني 140، كما ويتم تلقي الإتصالات على الرقم الساخن 1760 للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية مساعدة غير طارئة".
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