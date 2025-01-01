يوحنا العاشر في قداس رأس السنة: ندعو نواب لبنان إلى انتخاب رئيس

أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر قداس رأس السنة في الكاتدرائية المريمية في دمشق.



Advertisement وفي عظة له، تحدث البطريرك عن لبنان وقال: "صلاتنا من مريمية دمشق من أجل لبنان ومن أجل استقرار لبنان الذي قاسى مرارة الحرب ويقاسي إلى الآن تداعياتها وتداعيات ما جرى من انفجار مرفأ بيروت إلى استباحة أموال المودعين إلى المماطلة في انتخاب رئيس للجمهورية". وفي عظة له، تحدث البطريرك عن لبنان وقال: "صلاتنا من مريمية دمشق من أجل لبنان ومن أجل استقرار لبنان الذي قاسى مرارة الحرب ويقاسي إلى الآن تداعياتها وتداعيات ما جرى من انفجار مرفأ بيروت إلى استباحة أموال المودعين إلى المماطلة في انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "إننا نرحب بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيراً ونناشد الجميع بذل كل جهدٍ لتدعيمه وتثبيته".

وأردف: "كذلك، فإننا ندعو نواب الأمة إلى القيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. إن وضع المنطقة بشكل عام والوضع اللبناني بشكل خاص لا يحتملان المقامرة والمتاجرة بهذا الملف".

وأكمل: "نناشد الجميع التعالي على منطق المصالح الضيقة وانتهاج لغة التلاقي والحوار والتوافق للخروج معاً من كل أزماتنا. ونناشد الجميع، بما فيهم القوى الخارجية، التعالي على استغلال لبنان البلد الرسالة لإيصال الرسائل إلى الآخر".

وختم": "لبنان هو البلد الرسالة في العيش الواحد والتلاقي الحضاري وليس صندوق البريد الذي عبره ترسل الرسائل.. دعوا شعبنا يعيش".



