Advertisement

لبنان

يوحنا العاشر في قداس رأس السنة: ندعو نواب لبنان إلى انتخاب رئيس

Lebanon 24
01-01-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1299996-638713367481466040.jpg
Doc-P-1299996-638713367481466040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر قداس رأس السنة في الكاتدرائية المريمية في دمشق.
 
 
Advertisement
وفي عظة له، تحدث البطريرك عن لبنان وقال: "صلاتنا من مريمية دمشق من أجل لبنان ومن أجل استقرار لبنان الذي قاسى مرارة الحرب ويقاسي إلى الآن تداعياتها وتداعيات ما جرى من انفجار مرفأ بيروت إلى استباحة أموال المودعين إلى المماطلة في انتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
وأضاف: "إننا نرحب بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيراً ونناشد الجميع بذل كل جهدٍ لتدعيمه وتثبيته".
 
 
وأردف: "كذلك، فإننا ندعو نواب الأمة إلى القيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. إن وضع المنطقة بشكل عام والوضع اللبناني بشكل خاص لا يحتملان المقامرة والمتاجرة بهذا الملف".
 
 
وأكمل: "نناشد الجميع التعالي على منطق المصالح الضيقة وانتهاج لغة التلاقي والحوار والتوافق للخروج معاً من كل أزماتنا. ونناشد الجميع، بما فيهم القوى الخارجية، التعالي على استغلال لبنان البلد الرسالة لإيصال الرسائل إلى الآخر".
 
 
وختم": "لبنان هو البلد الرسالة في العيش الواحد والتلاقي الحضاري وليس صندوق البريد الذي عبره ترسل الرسائل.. دعوا شعبنا يعيش".
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2025-01-01
10:00 | 2025-01-01
09:10 | 2025-01-01
09:00 | 2025-01-01
08:30 | 2025-01-01
08:01 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24