الحواط زار سرايا جبيل ومركز الصليب الأحمر معايدا ومنوها

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زار النائب زياد الحواط، عشية السنة الجديدة، سرايا جبيل معايداً ضباط وعناصر القوى الأمنية والدفاع المدني ودائرة النفوس، مقدرا جهودهم ودورهم في حفظ الأمن وتوفير الأمن لأهل المنطقة طوال العام وفي هذه الليلة.وتمنى لهم "عاماً سعيداً وأياماً أفضل وللبنان الاستقرار والأمان والازدهار وانطلاق مسيرة بناء الدولة على أسس ثابتة ومتطورة".وزار الحواط مركز الصليب الأحمر في جبيل معايداً فوج الاسعاف، مشيداً بجهوزيتهم الدائمة وتفانيهم في العمل خدمة للمجتمع الجبيلي.