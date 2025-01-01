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لبنان

في أوّل أيام السنة الجديدة.. مداهمات للجيش في الهرمل

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:22
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بدأت وحدات الجيش تنفيذ مداهمات واسعة في بلدة الهرمل وضواحيها، بحثاً عن الأشخاص المتورطين بإطلاق النار عشية رأس السنة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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