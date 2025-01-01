في أوّل أيام السنة الجديدة.. مداهمات للجيش في الهرمل

بدأت وحدات الجيش تنفيذ مداهمات واسعة في بلدة الهرمل وضواحيها، بحثاً عن الأشخاص المتورطين بإطلاق النار عشية رأس السنة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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