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لبنان

قبيل افتتاح موسم التزلج.. إرشادات لبلدية كفردبيان

Lebanon 24
01-01-2025 | 09:10
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طلبت بلدية كفردبيان، في بيان بمناسبة افتتاح موسم التزلج يوم الجمعة الموافق 3 الجاري، من جميع رواد المنطقة ومنتجعاتها السياحية من مراكز تزلج في فقرا والمزار وشاليهات وزوار المنطقة، "التقيد بالإرشادات التالية:
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1-عدم ركن السيارات على جانب الطرق وإقفال مسارب الطرقات.

2- عدم سلوك طرقات كفردبيان خلال الموسم إلا بسيارات مجهزة بإطارات مناسبة أو مجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع لعدم عرقلة السير.

3- خلال زحمة السير عدم الخروج عن المسرب الموجودة فيه السيارات لخلق مسارب أخرى وعرقلة سير السيارات الآتية من الناحية الأخرى.

4- تجهيز سياراتكم بأمور أساسية ومواد مثل المياه تحسباً لزحمات سير محتملة.

 5- يمنع على باصات الرحلات الصعود قرب مراكز التزلج كون محيط مراكز التزلج سيكون مخصصاً للمتزلجين فقط ، أما أماكن الرحلات سيكون في أماكن أخرى. وستكون قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية كفردبيان ساهرة لتنفيذ هذه التعليمات، فالرجاء التقيد بإرشاداتهم".
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