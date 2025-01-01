Advertisement

لبنان

إطلاق نار أثار القلق في طرابلس.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1300071-638713488928519775.png
Doc-P-1300071-638713488928519775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُمع مساء اليوم صوت إطلاق نار في منطقة الروكسي بمدينة طرابلس، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وتبين لاحقًا أن مصدر الرصاص كان أحد المباني، حيث قام شخص مجهول بإطلاق النار في الهواء باستخدام سلاح حربي، دون تسجيل أي إصابات.
Advertisement

وبينما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الحادث ناجم عن استهداف أحد الأشخاص من قبل مجهولين على دراجة نارية، تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وتواصل القوى الأمنية تحقيقاتها حاليًا لتحديد هوية الفاعل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-01
14:32 | 2025-01-01
14:20 | 2025-01-01
14:10 | 2025-01-01
13:59 | 2025-01-01
13:57 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24