إطلاق نار أثار القلق في طرابلس.. هذا ما حصل مساء اليوم

سُمع مساء اليوم صوت إطلاق نار في منطقة الروكسي بمدينة طرابلس، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي، حسب مندوبة "لبنان24".

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وتبين لاحقًا أن مصدر الرصاص كان أحد المباني، حيث قام شخص مجهول بإطلاق النار في الهواء باستخدام سلاح حربي، دون تسجيل أي إصابات.وبينما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الحادث ناجم عن استهداف أحد الأشخاص من قبل مجهولين على دراجة نارية، تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.وتواصل القوى الأمنية تحقيقاتها حاليًا لتحديد هوية الفاعل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.