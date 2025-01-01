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لبنان
البعريني: الشيخ سعد وحده من يمون بمسألة تركيب اللوائح في عكار وله مكانة محفوظة
Lebanon 24
01-01-2025
|
10:53
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أقيم لقاء على شرف عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، في دارة ربيع سليمان في بلدة كروم عرب العكارية، بحضور فاعليات البلدة والأهل والأصحاب.
بداية، كلمات لكل من سليمان وعدنان حرفوش، رحّبا فيها بالنائب البعريني، وشكراه على الجهود الكبيرة التي يقوم بها لخدمة الناس وأهله في عكار.
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وقال البعريني: "مخطئ من يظن أن عكار سهلة أو هناك زعيم عليها، فأنا ورغم كوني عكّاريا إلا أني لا أقبلها على نفسي، بل المواطن العكاري هنا من الصغير إلى الكبير هو الركن والسند، وأنا أعتز بالصغير قبل الكبير، ورأينا كل الذين كانوا على مدار السنوات في عكّار ماذا فعلوا وأين أصبحوا! على الإنسان أن ينظر إلى الأمور بعين العقل والحكمة".
اضاف: "نحن على أبواب انتخاب رئيس للجمهوريّة، وإذا تم الانتخاب، فهناك أمور كثيرة ستتغيّر، فإذا تم انتخاب رئيس سيصبح لدينا حكومة، وبالتالي انتخابات نيابيّة، هناك كلّ سيعمل وفق ما يحلو له، والترشح حق للجميع وليس حكرًا على أحد، ولكن أتمنّى ألا تكون اليد الخارجيّة هي التي ستفرض على عكّار شيئًا، وأرفض الاملاءات، وحده الرّئيس سعد الحريري يمون علي، وإن عاد إلى الحياة السياسيّة سيكون حتمًا هناك نوع من التفاهم بيننا. الشيخ سعد وحده من يمون بمسألة تركيب اللوائح في عكار، وله مكانة محفوظة، أمّا غيره فلا يهمّني وليس له شيء عندي حتى لو كلّفني ذلك الجلوس في المنزل، فكرامتي من كرامتكم والمواقف تتطلّب رجولة وجاها وثباتا".
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