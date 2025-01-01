Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبية حدودية.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي بالمنازل

Lebanon 24
01-01-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1300117-638713561667433808.jpg
Doc-P-1300117-638713561667433808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشعل جنود العدو الإسرائيلي النيران في عدد من منازل حي البلدية داخل بلدة عيترون الحدودية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على عيترون
lebanon 24
01/01/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا دمرت وسائل قتالية تم العثور عليها في الخيام وعيترون جنوبي لبنان
lebanon 24
01/01/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار كبير على أطراف عيترون من جهة عيناتا
lebanon 24
01/01/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارتان من الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة عيترون
lebanon 24
01/01/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عيترون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-01
14:32 | 2025-01-01
14:20 | 2025-01-01
14:10 | 2025-01-01
13:59 | 2025-01-01
13:57 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24