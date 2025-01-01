بشأن "إعادة إعمار لبنان".. ما الجديد؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ مبادرة للدُّول العربيَّة من بينها السعودية، ستؤسس للمساهمة بإعادة الإعمار في لبنان.

ووفقاً للقناة، فإن هذه المبادرة لن تؤدي إلى تحويل مبالغ ماليّة من دون حسيبٍ أو رقيب.