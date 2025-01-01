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لبنان

بشأن "إعادة إعمار لبنان".. ما الجديد؟

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:32
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ مبادرة للدُّول العربيَّة من بينها السعودية، ستؤسس للمساهمة بإعادة الإعمار في لبنان.
 
ووفقاً للقناة، فإن هذه المبادرة لن تؤدي إلى تحويل مبالغ ماليّة من دون حسيبٍ أو رقيب.
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