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لبنان

نسف وعمليات تمشيط.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي داخل بلدة جنوبية

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:44
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ينفذ جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عملية نسف لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب، مصحوبة بعمليات تمشيط داخل البلدة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
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نسف

عيتا الشعب

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