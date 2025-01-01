نسف وعمليات تمشيط.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي داخل بلدة جنوبية

ينفذ جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عملية نسف لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب، مصحوبة بعمليات تمشيط داخل البلدة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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