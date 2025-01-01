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لبنان

لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:16
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ذكرت غرفة "التحكم المروري"، مساء الأربعاء، أنّ طريق عام ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات.
 

كذلك، قالت الغرفة إنَّ طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرُّباعي.
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لبنان

ضهر البيدر

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