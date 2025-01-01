لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

ذكرت غرفة "التحكم المروري"، مساء الأربعاء، أنّ طريق عام ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات.



كذلك، قالت الغرفة إنَّ طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرُّباعي.

Advertisement كذلك، قالت الغرفة إنَّ طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرُّباعي.