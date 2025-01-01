"الدمار في كل مكان".. ماذا فعلت إسرائيل داخل بلدة شمع اللبنانية؟

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وأوضحت "الوكالة" أن البداية كانت الدخول الى بلدة البياضة مع الجيش، "وأضافت: "كان حجم الدمار الذي لحق بالبلدة كبيراً وقد تمت معاينة مدى الأضرار والدمار وفداحتها، إضافة إلى الدمار الذي لحق بقلعة شمع وبمقام النبي شمعون الصفا".وأظهرت الصور فداحة الأضرار والدمار التي خلفتها أيادي العدو الاسرائيلية وحقده، بحق القرى والبلدات الجنوبية، فيما بدأ الجيش اللبناني منذ الصباح وفرق الهندسة لنزع الإلغام كخلية نحل، فتم تفقد الأماكن والأحياء وتمسح الأماكن التي طالها الخراب والدمار".وقال نجل مختار بلدة شمع حسن عصام محسن عبر "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "حجم الدمار كبير والأضرار شملت كافة البنى التحتية والمنازل والأحياء السكنية، اضافة إلى شبكات الكهرباء والمياه والطرقات، وهناك خسائر بمئات ملايين الدولارات، إلى الضرر الذي لحق ببساتين الزيتون والمناطق الزراعية".وشكر محسن لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في القوة الإيطالية الجنرال ميسينا والقوة الإيطالية في اليونيفيل "الذين عملوا بكل جهد لمساعدة الأهالي وتقديم يد العون لهم، ووقوفها إلى جانب أهالي شمع الذين يكن لهم كل محبة واحترام"، وأضاف: "كما نتوجه بالشكر للجيش اللبناني الذي دخل البلدة ويعمل على إزالة القذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب، ويعمل على مسح أحياء وحقول البلدة من القذائف والقنابل العنقودية، التي خلفها العدو الاسرائيلي".