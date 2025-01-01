في سماء مناطق لبنانية.. تحليقٌ كثيف لطائرات إسرائيليّة

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الأربعاء، أنّ الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي حلّق على علو متوسط في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأشارت "الوطنية للإعلام" إلى أن الطيران الاستطلاعي حلّق أيضاً فوق قرى قضاء صور.