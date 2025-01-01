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لبنان

في سماء مناطق لبنانية.. تحليقٌ كثيف لطائرات إسرائيليّة

Lebanon 24
01-01-2025 | 16:57
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الأربعاء، أنّ الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي حلّق على علو متوسط في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان.
 
وأشارت "الوطنية للإعلام" إلى أن الطيران الاستطلاعي حلّق أيضاً فوق قرى قضاء صور.
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