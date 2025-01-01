15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترقّب لزيارة الوفد السعودي وهوكشتاين وحراكٌ داخلي يسبق جلسة الانتخاب
Lebanon 24
01-01-2025
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تترقب الأوساط السياسية زيارتين بارزتين متعاقبتين لكل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الأميركي آموس هوكشتاين في الأيام القليلة التي تسبق موعد الجلسة الانتخابية، إذ يُنظر إلى الزيارتين على نطاق واسع أنهما ستتركان أثراً فعالاً على مجريات الضغط لإلزام القوى اللبنانية بانتخاب الرئيس.
Advertisement
وجاء في افتتاحية" النهار":لفت انخراط القوى السياسية والكتل النيابية والنواب كافة في الاستعدادات التصاعدية ليوم 9 كانون الثاني المقبل من منطلق التعامل معه بجدية حاسمة على أنه يوم انتخاب رئيس الجمهورية بلا أي منازع أي باسقاط احتمالات عدم الانتخاب. وتكشف مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن الأيام الأخيرة قبيل بداية السنة شهدت ما يشبه "التبليغات" المباشرة أو بالواسطة من جهات ودول عدة مؤثرة لا سيما دول المجموعة الخماسية المعنية بالأزمة الرئاسية اللبنانية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) أن على الطبقة السياسية اللبنانية أن تترجم بدقة ومن دون تشاطر معنى اللبننة الكاملة للاستحقاقات الدستورية بعدما اعتبرت التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا بمثابة دفع تاريخي للبنان لكي يستعيد سيادته الكاملة على قراراته وينفض عنه كل تبعية لأي خارج. وفهم من هذه التبليغات أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الدول ليست إطلاقاً في وارد تزكية أي اسم من أسماء المرشحين للرئاسة وأنها تنتظر في يوم 9 كانون الثاني الذي ستتمثل فيه معظم هذه الدول بسفرائها الذين سيحضرون الجلسة، أن تكون الجلسة مفتوحة بلا حدود في معركة تنافس حرّ بين المرشحين حتى فوز أحدهم بلا أي مداخلات خارجية.
وكشفت المصادر أن ارتياحاً واسعاً أثاره تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري لجميع ممثلي الدول بأنه يعتزم فتح الجلسة وعدم الخروج منها حتى انتخاب الرئيس العتيد للبلاد. ولذا فإن الأيام الثمانية الفاصلة عن موعد الجلسة ستتسم بحرارة استثنائية قياسية داخلياً لحصر التحالفات وحسم المرشحين النهائيين.
وكتبت" نداء الوطن": يتوقّع أن يرتفع في الأيّام المقبلة منسوب الحراك الرئاسي، في لبنان، الذي يترقّب أيضاً زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وأخرى لوفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وتجزم المصادر، بأنّ الهدف الأوّل للزيارتين، ليس التدخّل في تفاصيل العملية الانتخابية وهويّة الرئيس المقبل، ولكن تذكير المسؤولين اللبنانيين بأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدّد، ووضع حدّ لسياسة التأخير والمماطلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
05:15 | 2025-01-01
01/01/2025 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
02:53 | 2025-01-01
01/01/2025 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
04:02 | 2025-01-01
01/01/2025 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
03:43 | 2025-01-01
01/01/2025 03:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-01-02
هذا ما يتمنى اللبنانيون تحقيقه في الـ 2025
01:45 | 2025-01-02
"حزب الله" بدأ بمعالجة "بعض الاخطاء"
01:30 | 2025-01-02
شخصية أمنية ثالثة "على لائحة الانتظار"
01:15 | 2025-01-02
الرهان على جنبلاط مستمر
01:00 | 2025-01-02
لقاءان سعوديان في بيروت دعما للاستحقاق الرئاسي وبلينكن يؤكد أهمية الاستقرار من خلال الانتخابات
00:47 | 2025-01-02
وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي بحثا الملفين السوري واللبناني
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
02/01/2025 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24