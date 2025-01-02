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لبنان

اليكم الطرقات المقطوعة بالثلوج

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:01
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز

الضنية - الهرمل

معاصر الشوف - كفريا

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

ترشيش  - زحلة
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