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لبنان
اليكم الطرقات المقطوعة بالثلوج
Lebanon 24
02-01-2025
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز
الضنية - الهرمل
معاصر الشوف - كفريا
كفردبيان – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
ترشيش - زحلة
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المقطوعة
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