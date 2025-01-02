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لبنان

بعد جريمة قتل شاب في طرابلس... "عاصم" يسلّم نفسه

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "عاصم شاكيش" سلم نفسه لشعبة المعلومات في طرابلس، على خلفية مقتل الشاب معتصم البستاني قبل عدة أيام في منطقة الزاهرية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل ملابسات الجريمة وتحديد جميع المتورطين. 
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كما علم أن عدد الموقوفين في القضية حتى الآن قد بلغ خمسة أشخاص، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات.
 
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