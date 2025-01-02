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لبنان

وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي بحثا الملفين السوري واللبناني

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:47
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، مستجدات الملفين السوري واللبناني.

وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أوردته "روسيا اليوم"، بأن "الوزيرين ناقشا آخر التطورات في سوريا وسبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار، بما في ذلك من جانب تنظيم داعش، فضلا عن ضرورة وجود عملية انتقال شاملة بقيادة سورية".
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وأكد بلينكن "ضرورة احترام كل المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات".

كما حث على تقديم الدعم الدولي "لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل نظام الأسد السابق، بما في ذلك أوستن تايس".

وأضاف البيان أن الوزير الأميركي "أشاد بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية".

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