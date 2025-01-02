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لبنان

الرهان على جنبلاط مستمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2025 | 01:15
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بالرغم من رفض النائب السابق وليد جنبلاط السير بترشيح او دعم ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما بات معلوما، الا ان قرار "القوات" حاسم بعدم الهجوم الاعلامي على جنبلاط.
وبحسب مصادر مطلعة فإن القوات لا تزال تراهن على امكانية تغيير جنبلاط لموقفه في حال بات جعجع يملك كتلة نيابية جدية تدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية واعلن عن ذلك بشكل صريح.
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وتعتبر المصادر ان قبول الرياض بترشيح جعجع ودعمها له، سيبدل موقف جنبلاط وفق اعتقاد القواتيين وهذا ما يجعلهم غير راغبين بالاختلاف معه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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