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لبنان

شخصية أمنية ثالثة "على لائحة الانتظار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2025 | 01:30
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قال مصدر دبلوماسي إن شخصية أمنية جديدة ستدخل الى مضمار السباق الرئاسي، وانه، بعد الترشيح الجدي والدائم لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والترشح "المنطقي" للمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سيكون هناك ترشيح صامت أو مخفي لشخصية أمنية لبنانية ثالثة، في حال فشلت العملية الإنتخابية في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية. ولفت المصدر الى أن هذا الترشيح هو جدي ولكن على لائحة الإنتظار ويحتاج أيضاً لتعديل قانون الإنتخاب وليس لتعديل دستوري.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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