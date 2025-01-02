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لبنان

لا معايدة هذا العام!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2025 | 02:15
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استغربت أوساط إعلامية كسر رئيس حزب مسيحي عادته هذا العام، حيث امتنع عن إرسال أيّ معايدة رمزيّة للجسم الإعلامي المواكب لنشاطه على مدى السنة، في حين لم يُعرَف السبب من وراء ذلك.



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المصدر: لبنان 24
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