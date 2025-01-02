لا معايدة هذا العام!

استغربت أوساط إعلامية كسر رئيس حزب مسيحي عادته هذا العام، حيث امتنع عن إرسال أيّ معايدة رمزيّة للجسم الإعلامي المواكب لنشاطه على مدى السنة، في حين لم يُعرَف السبب من وراء ذلك.









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