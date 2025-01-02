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لبنان

تحليق مسيّرة اسرائيلية في أجواء بيروت والضاحية

Lebanon 24
02-01-2025 | 02:41
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حلّق الطيران الحربي المسيّر المعادي، اليوم الخميس، في اجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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