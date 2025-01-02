وزير الخارجية السعودية لن يزور لبنان

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افاد مصدر معني لـ "" "انه خلافا للمعلومات التي راجت في الايام الماضية فان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لن يزور لبنان راهنا، وان المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان ربما سيقوم بزيارة خاطفة الى بيروت للاطلاع على الوضع الراهن".وبحسب المصدر "فان المملكة العربية السعودية أبلغت جميع المعنيين أنها لا تتدخل في تفاصيل الملف الرئاسي او في تزكية اي مرشح، وجل ما يعنيها الحفاظ على لبنان واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وتطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بما يساعد على التعافي الاقتصادي ودعم مسيرة اعادة الاعمار."