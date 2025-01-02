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لبنان

"الجماعة الاسلامية" استنكرت توقيف القرضاوي: على السّلطات اللّبنانية الحرص على بقاء لبنان واحةً للحرية

Lebanon 24
02-01-2025 | 03:55
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استنكرت "الجماعة الاسلامية" في بيان توقيف الشّاعر والناشط السّياسيّ عبد الرحمن القرضاوي، وقالت: " لقد أوقفت السّلطات اللّبنانية الشّاعر والناشط السّياسيّ عبد الرحمن القرضاوي بن العلّامة الدّكتور يوسف القرضاوي، رحمه الله، بناءً على مذكّرة من الأنتربول العربي حسب اتفاقيّة وزراء الداخلية العرب"!
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اضاف البيان: "إنّنا في الجماعة الإسلاميّة نؤكّد  الآتي أولاً: الشّاعر القرضاوي ليس مرتكباً للجنايات، وليس مجرماً ليتمّ توقيفه، بل هو صاحب رأيّ، وحرٌّ من أحرار العالم الثّائرين على الظّلم والطّغيان.

ثانياً: لبنان من الدول الموقّعة على قانون مناهضة التّعذيب، والّذي يمنع لبنان حسب المادّة الثّالثة منه تسليم أيّ موقوف، لأنّه سيصبح مجهول المصير في بلده.

ثالثاً: لقد أدمت قلوبنا مشاهد السّجون والمعتقلات، وأصناف التّعذيب والمقابر الجماعيّة، التي خلّفها نظام الأسد المخلوع، لذلك آن الأوان - أكثر من أي وقتٍ مضى- لإطلاق سراح الأحرار، ومعتقلي الرأيّ والفكر، ووقف أساليب كمّ الأفواه، وحجز الحريّات، والقتل الغامض داخل السّجون.

رابعاً: على السّلطات اللّبنانية الحرص على بقاء لبنان واحةً للحرية ومرتعاً للأحرار، وليس فخّاً للظلم وقمع الحريات.

خامساً: للسّلطات اللّبنانية أطلقوا سراح الشّاعر القرضاوي؛ فلبنان خارج من حرب مدمّرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيداً من الأعباء".

 
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