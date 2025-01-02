"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت وبغداد

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تمديد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت وبغداد حتى 31 كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى بيروت وبغداد عبر دبي.