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لبنان

بلال عبدالله تابع رفع فواتير الإستشفاء بين المستشفيات وشركات التأمين

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:04
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أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، اتصالين هاتفيين، مع كل من نقيب أصحاب المستشفيات  سليمان هارون، ورئيس جمعية شركات التأمين  اسعد ميرزا، واستمع لوجهة نظر الفريقين والأمور التي تفرض رفع فواتير الإستشفاء من ناحية، وصعوبة اعادة النظر بأسعار بوالص التأمين في الظرف الراهن،
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وتم الإتفاق على متابعة الحوار بين الفريقين، ووضع هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماعات لجنة الصحة النيابية حماية لحقوق المواطنين، وعدم تحميلهم فرق الفواتير بدون وجه حق..
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