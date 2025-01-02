ملتقى التأثير المدني: كفى إضاعةً للفُرَص!

Advertisement

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "مع انبلاج فجرٍ جديد يتّضح أن ما نعايشه مِفْصَلُ تاريخيّ، زاخِرٌ بالتحوّلات الهائلة، وهو يستدعي من لبنان وشعبه، من خلال قواه السِّياديّة الإصلاحيّة التغييريّة، وقواه المجتمعيّة الحيّة، من مقيمين ومغتربين ، يستدعي ثورة على الذّات التّقليديّة، وانخِراطًا في استِشرافِ مسار تشييد عمارة الدّولة دون تسوياتٍ أو ترقيع."وأضاف:"أن مسار تشييد عمارة الدّولة يقتضي الانكِباب على فِعلِ ما نريد، أكثر منه قول ما لا نريد".وانتهى إلى القول: "هويّةُ وطننا الحضاريّة تستصرِخُ ضمائرنا، فكفى إضاعةً للفُرَص. كفى".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "ماردُ لبنان الحضاريّ ينتفض من كبوتِه".