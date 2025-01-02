Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: كفى إضاعةً للفُرَص!

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1300353-638714137194507782.jpg
Doc-P-1300353-638714137194507782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "مع انبلاج فجرٍ جديد يتّضح أن ما نعايشه مِفْصَلُ تاريخيّ، زاخِرٌ بالتحوّلات الهائلة، وهو يستدعي من لبنان وشعبه، من خلال قواه السِّياديّة الإصلاحيّة التغييريّة، وقواه المجتمعيّة الحيّة، من مقيمين ومغتربين ، يستدعي ثورة على الذّات التّقليديّة، وانخِراطًا في استِشرافِ مسار تشييد عمارة الدّولة دون تسوياتٍ أو ترقيع."
Advertisement

وأضاف:"أن مسار تشييد عمارة الدّولة يقتضي الانكِباب على فِعلِ ما نريد، أكثر منه قول ما لا نريد". 

وانتهى إلى القول: "هويّةُ وطننا الحضاريّة تستصرِخُ ضمائرنا، فكفى إضاعةً للفُرَص. كفى".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "ماردُ لبنان الحضاريّ ينتفض من كبوتِه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-02
06:00 | 2025-01-02
05:36 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:19 | 2025-01-02
05:00 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24