الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في مرجعيون وراشيا والشمال ورأس بعلبك والشوف

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 2/1/2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التالية:• حقلَ القليعة – مرجعيون• حقل اليابسة – راشيا• منطقة البقيعة - الشمال• منطقة رأس بعلبك• منطقة الناعمة – الشوف".