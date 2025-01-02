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لبنان

ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة... وتحذير من خطر تكون الجليد على الطرق

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم السبت ، على ان  يتحول الى متقلب محليا مساء يوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع انخفاض بنسبة الرطوبة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

الجمعة:  

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأحد:  

غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة  على الساحل، ثم تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر حيث تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 12 درجة ، في الداخل من 1 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 35 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 773  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس:  16,41
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