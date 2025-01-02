المكاري استقبل وفدا من جامعة هايكازيان

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وأشار هايدوستيان الى ان "البحث تناول موضوع نشر مذكرات الصحافي أوهانس زينيان، الذي عاش في لبنان منذ العام 1917 الى سبعينيات القرن الماضي، حيث كتب يومياته. وتمت دراسة مشروع تعاون مع الوزارة لتقوم الجامعة بنشر تلك المذكرات. استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدا من جامعة هايكازيان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور بول هايدوستيان يرافقه مسؤول المنشورات في الجامعة الدكتور أنترانيك داكسيان ومن الإدارة بيتي ييريكيان.وأشار هايدوستيان الى ان "البحث تناول موضوع نشر مذكرات الصحافي أوهانس زينيان، الذي عاش في لبنان منذ العام 1917 الى سبعينيات القرن الماضي، حيث كتب يومياته. وتمت دراسة مشروع تعاون مع الوزارة لتقوم الجامعة بنشر تلك المذكرات.

كما استقبل المكاري في مكتبه في الوزارة، أبناء الرسام الراحل بول غيراغوسيان، وجرى البحث في كشف وترميم لوحة جدارية ضخمة رسمها غيراغوسيان في ستينات القرن الماضي عند مدخل مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، والتي تعرضت سابقا للتغطية بواسطة الطلاء، ليقوم نجل غيراغوسيان، إيمانويل، لاحقا بإعادة ترميمها.



وبعد زيارة قام بها أبناء غيراغوسيان اليوم الى مبنى "تلفزيون لبنان"، تبين أن اللوحة تم تغطيتها بألواح ألومنيوم، على ان يعيدوا ترميمها مجددا بعد نزع تلك الألواح ومن ثم حمايتها بالطريقة المناسبة.