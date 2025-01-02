بري يلتقي رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور جونسون

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون.

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