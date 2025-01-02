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لبنان

بري يلتقي رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور جونسون

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:19
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يلتقي رئيس مجلس النواب  نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
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بري

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