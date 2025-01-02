الراعي عرض الاوضاع مع ديب وقطار

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ومن زوار الصرح لجنة زيارة ذخائر القديسة تيريز التي ضمت الأب ميشال عبود والأب هادي ضو والسيّد فادي فياض. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الوزيرين السابقين روجيه ديب ودميانوس قطار في زيارة معايدة لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وجرى في خلال الزيارة التداول في الأوضاع العامة.ومن زوار الصرح لجنة زيارة ذخائر القديسة تيريز التي ضمت الأب ميشال عبود والأب هادي ضو والسيّد فادي فياض.

وزار سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، البطريرك الماروني لتهنئته بالأعياد.



بعد اللقاء أدلى كبارة بتصريح هنأ فيه بالأعياد، آملا في "انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور عامين على الفراغ الرئاسي".



أما حبيب، فقال من جهته: "جئنا لتهنئة غبطة البطريرك الراعي بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، ونتمنى أن ينتخب مجلس النواب رئيسا للبلاد في 9 الحالي، تأليف حكومة جديدة في القريب العاجل كي يرتاح الشعب اللبناني من الأزمات المتواصلة منذ سنتين حتى اليوم".



وردا على سؤال عن أمنياته في العام الجديد، قال حبيب:"نأمل في إعادة فتح شارع المصارف في بيروت، وبالتالي إعادة الحياة إلى وسط المدينة، لما يمثله هذا الشارع من أهمية حيوية للمنطقة.