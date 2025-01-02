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لبنان

وزير السياحة قدّم باسم الحكومة التعازي بوفاة الرئيس كارتر

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:09
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قدّم وزير السياحة وليد نصار باسم الحكومة، التعازي بوفاة الرئيس الأميركيّ السابق جيمي كارتر.
 
 
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