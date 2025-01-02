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لبنان
وزير السياحة قدّم باسم الحكومة التعازي بوفاة الرئيس كارتر
Lebanon 24
02-01-2025
|
06:09
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قدّم وزير السياحة وليد نصار باسم الحكومة، التعازي بوفاة الرئيس الأميركيّ السابق جيمي كارتر.
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وليد نصار
جيمي كارتر
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