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لبنان

أبو فاعور: نعمل على انجاز الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:21
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زار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، راعي ابرشية راشيا للروم الأرثوذكس الأب ابراهيم سعد في دار المطرانية، معايدا بالميلاد ورأس السنة، يرافقه وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب "التقدمي الاشتراكي" عارف ابو منصور ومسؤول العلاقات العامة  فادي طلايع والمسؤول الإعلامي عارف مغامس. وتم عرض لشؤون منطقة راشيا والاوضاع العامة في لبنان.
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وأكد ابو فاعور اننا "نأمل ونعمل لكي ننجز الاستحقاق الرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني".
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