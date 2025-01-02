عن شهر كانون الثاني... ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس؟





جاء كانون الاوّل 2024، بنصفه الاوّل، شحيح الامطار بسبب الضغوط الجوية المرتفعة التي غطت شمال افريقيا وآسيا، وها هو كانون الثاني الحالي يعيد هذا السيناريو بلعنته التي ستبعد الامطار عن لبنان لأسبوعين تقريباً بنسبة 95%.

Advertisement يتمدد المرتفع السيبيري نحو بحر قزوين بضغط يلامس 1048hpa والمرتفع الشبه المداري فوق لبنان بضغط 1032hpa والمرتفع الآزوري فوق شمال غرب افريقيا بضغط 1032hpa، وسوف يتحوّل قسم من المنخفضات نحو وسط اوروبا والقسم الآخر سيتلاشى في البحر المتوسط بسبب الرياح الشرقية من لبنان وسوريا.

يبدو انّ شتاء لبنان هذا العام يتعرّض بقسوة للمرتفعات الجوية التي تلعب دورا سلبيا بنسف الأشهر الأكثر خيراً بالامطار والثلوج، واذا استمر حضور السيبيري فوق وسط وغرب آسيا سيكون شهر كانون الثاني الحالي اكثر جفافاً من سلفه علماً انّ كوانين السنة الماضية اعطت لبنان نسبة هطولات عالية تراوحت بين 550 و 700 مم، بينما نسبة هطولات كانون الاول 2024 تراوحت بين 40 و 110 مم. نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره عن وضع الطقس في لبنان ليومَي الجمعة والسبت، وجاء فيه:جاء كانون الاوّل 2024، بنصفه الاوّل، شحيح الامطار بسبب الضغوط الجوية المرتفعة التي غطت شمال افريقيا وآسيا، وها هو كانون الثاني الحالي يعيد هذا السيناريو بلعنته التي ستبعد الامطار عن لبنان لأسبوعين تقريباً بنسبة 95%.يتمدد المرتفع السيبيري نحو بحر قزوين بضغط يلامس 1048hpa والمرتفع الشبه المداري فوق لبنان بضغط 1032hpa والمرتفع الآزوري فوق شمال غرب افريقيا بضغط 1032hpa، وسوف يتحوّل قسم من المنخفضات نحو وسط اوروبا والقسم الآخر سيتلاشى في البحر المتوسط بسبب الرياح الشرقية من لبنان وسوريا.يبدو انّ شتاء لبنان هذا العام يتعرّض بقسوة للمرتفعات الجوية التي تلعب دورا سلبيا بنسف الأشهر الأكثر خيراً بالامطار والثلوج، واذا استمر حضور السيبيري فوق وسط وغرب آسيا سيكون شهر كانون الثاني الحالي اكثر جفافاً من سلفه علماً انّ كوانين السنة الماضية اعطت لبنان نسبة هطولات عالية تراوحت بين 550 و 700 مم، بينما نسبة هطولات كانون الاول 2024 تراوحت بين 40 و 110 مم.

طقس الايام المقبلة:

مشمس الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بينما تكون باردة جداً ليلا فوق 1000 متر.

مزيد من ارتفاع الحرارة يومي الاحد والاثنين.

ملاحظة: حوالي 14 يوماً من الاستقرار الجوّي في لبنان، وقد يخترق هذا الوضع حالة عدم استقرار خفيفة، وقلة الهطولات التي نعاني منها ستُدخل لبنان في شحّ كبير في الينابيع والآبار الارتوازية، فعلى الرغم من الخيرات المتواصلة التي يقذفها المحيط الاطلسي على اوروبا ومناطقها الجنوبية، الاّ انّ المرتفعات العنيدة تتصدّى لوصول الخيرات على لبنان والجوار.



الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 20 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 03 ليلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 03 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 06 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1028-1030hpa

الرطوبة: 70%

حالة البحر : منخف الموج

حرارة المياه 19 درجة.