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لبنان

في مارون الراس... هذا ما يقوم به العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
02-01-2025 | 07:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإطلاق رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في بلدة مارون الراس.
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