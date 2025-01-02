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لبنان

عون: بتضامننا وإخلاصنا للبنان الوطن والدولة نعبر إلى برّ الأمان

Lebanon 24
02-01-2025 | 07:22
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كتب الرئيس ميشال عون عبر منصة "اكس": "بعد كل المعاناة التي عصفت بشعبنا ووطننا، وكل التضحيات التي قُدِّمت، يقوى فينا الرجاء بأن يحمل الآتي من الأيام السلام والخير للبنان واللبنانيين؛  ومع وعينا وتضامننا وإخلاصنا للبنان الوطن والدولة، نعبر معاً  إلى بر الأمان. ميلاد مجيد، وعام سعيد".
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