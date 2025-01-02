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لبنان

رئيس اتحاد بلديات بعلبك: نضع كل الإمكانات المتاحة لخدمة أهلنا

Lebanon 24
02-01-2025 | 08:09
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استقبل رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني سلمان سليمان، مسؤول الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع محمد باقر أبو دية، ومسؤول إطفاء البقاع في الهيئة عباس سليمان.
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واستعرض أبو دية "المساعي التي بذلت في سبيل تأمين بعض التجهيزات للمركز الإقليمي للدفاع المدني خلال العدوان وبعده، والتعاون القائم مع الاتحاد".

وبدوره أكد شحادة بأن "الاتحاد يضع كل الإمكانيات المتاحة لخدمة أهلنا"،  وقدم بعض المقترحات "التي تساهم في تأمين مكان بديل للمركز الإقليمي للدفاع المدني الذي تم استهدافه وتدميره من قبل العدو الإسرائيلي، إلى حين توفر التمويل اللازم لبناء مركز جديد".
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